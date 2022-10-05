Мужчину, который убил полицейскую в Черновцах, задержали.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

По его словам, во время задержания он применил оружие. Другие детали обещают сообщить позже.

Фото: facebook.com/rostislavsmirnov

Напомним, в понедельник вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле школы №27 на улице Воробкевича на окраине Черновцов.

Пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Маришева сообщила, что убийство произошло после того, как экипаж патрульных выехал "на сообщение о совершении правонарушения".

Экипаж прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Сообщалось, что от рук злоумышленника погибла 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин. Ее напарника Александра Гуцула госпитализировали.

Также сообщалось, что накануне осудили живодера, убившего павлина в Черновицкой области. 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поймал павлина и несколько раз ударил им о землю. Его друзья сняли инцидент на видео. Ему дали пять лет тюрьмы.