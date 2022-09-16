Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек, в том числе малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Инцидент произошел еще в 2015 году на Сокальщине.

Женщина убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку, которая оказалась свидетельницей происшествия.

"Женщины вместе пили алкоголь. Когда хозяйка пошла за очередной бутылкой самогона к соседке, осужденная масляным обогревателем разбила голову ребенку. Ребенок умер на месте", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Когда мать вернулась и увидела тело ребенка, то бросилась на женщину, но та ее оттолкнула и масляным обогревателем нанесла ей 7-8 ударов по голове и затем еще два удара металлическим предметом, от чего та умерла.

На следующее утро она вернулась в дом, и нанесла ребенку еще несколько ударов ножем в шею.

Во дворе ее заметила соседка, и чтобы избавиться от свидетельницы, женщина убила ее ударами кирпича по голове.

В тот же день ее задержали.

Женщина свою вину в совершенных преступлениях не признала.

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