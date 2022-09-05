На Шри-Ланке слон убил человека. Жертвой гиганта с хоботом стала девушка, потерявшая брата, когда она пошла раздавать милостыню в память о покойном родственнике.

Об этом сообщает издание News First.

17-летняя Ануттхара Идунил из поселка Хасалака утром вышла из дома, чтобы раздать милостыню в память о брате, который погиб за неделю до этого. Через некоторое время девушка неожиданно столкнулась с диким слоном. Животное сразу же набросилось на нее.

В результате нападения агрессивного великана Идунил получила серьезные травмы и была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

Издание отмечает, что жители Хасалаки уже давно сетуют на то, что власти так и не удосужились построить защитные сооружения вокруг поселка, хотя дикие слоны появляются там часто и пугают жителей.

Ранее "Страна" рассказывала, как в в Индии охотник по имени Наваб Сафат Али Кхан по просьбе властей застрелил дикого слона в штате Джаркханд, убившего 15 человек.

Также мы сообщали, что в индийском штате Орисса разгневанный слон затоптал мужчину, пытавшегося сделать вместе с ним селфи.