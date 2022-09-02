В Германии в результате нападения волка погибла Долли, любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Хищник напал на пони 63-летней фон дер Ляйен в пятницу вечером на пастбище возле ее поместья в поселении Бургдорф-Байнхорн (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома.

Труп растерзанной лошади в тот же день обнаружил 67-летний муж главы Европейской комиссии Хайко фон дер Ляйен. Еще один пони, принадлежащий семье, стоял испуганный рядом.

На место происшествия прибыли ветеринар и сотрудник сельскохозяйственной палаты, чтобы взять образцы. Специалисты отметили, что всего 10 дней назад на другой ферме в шести километрах от Бургдорф-Байнхорна волк загрыз трех пони.

Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время она участвовала в чемпионатах по верховой езде.

Политик живет в доме, возле которого погибла лошадь, с 2007 года - с супругом и семерыми детьми.

Фон дер Ляйен в молодости

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