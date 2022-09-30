В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который после пьяной ссоры убил своего сына и отрезал кухонным ножом ему голову, а тело спрятал в лесопосадке.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киево-Святошинской окружной прокуратуры раскрыто резонансное преступление – убийство молодого парня, части тела которого были найдены в разных территориальных общинах Бучанского района. Установлено, что в с. Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября в частном доме между отцом и сыном на почве долговременных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков возник конфликт. В ходе ссоры отец нанес удары руками по голове сына, после чего последний уже не подавал признаков жизни. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища. В дальнейшем, на собственном автомобиле он переместил туловище убитого в лесопосадку на территории Белогородской территориальной громады. Голову сына он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка", - говорится в сообщении.

Преступник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в гараже, в котором он скрывался. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины). В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела Бучанского РУП ГУ Нацполиции в Киевской области.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина отрубил голову знакомой и расчленил ее после пьяной ссоры. Тело в сумке он выбросил на мусорник.

Также "Страна" рассказывала, что киевлянин во время ссоры убил и расчленил свою 64-летнюю мать, а часть останков закопал в лесу.