Судьи вынесли обвинительный приговор 18-летнему жителю Буковины, который жестоко убил павлина в Черновицкой области.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, что инцидент произошел 3 июня в селе Карапчев вблизи реки Серет. Молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако в тюрьму злоумышленник не сядет, если успешно отбудет испытательный срок в два года.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучает обоснованность и мотивированность принятого решения и возможность его апелляционного обжалования", - отметили в областной прокуратуре.

Напомним, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поймал и начал размахивать павлином и несколько раз ударил им о землю. Его друзья сняли инцидент на видео, которое попало в сеть, после чего ситуация получила широкую огласку

Глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала наказания для убийцы павлина, выяснилось, что тот сам купил птицу ради забавы.

Изначально мужчине грозило восемь лет тюрьмы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Николаеве живодер застрелил собаку посреди оживленного рынка.

Также киевскому живодеру грозит до 8 лет за сброшенную с 7 этажа кошку с котятами.