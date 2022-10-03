Погибшей полицейской в Черновцах была 22-летняя патрульная, младший лейтенант Таисия Татарин.

Об этом сообщают в Нацполиции.

По данным полиции, патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, пока ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Таисия навсегда останется принципиальной и чуткой коллегой, которая верно и самоотверженно служила Родине и украинскому народу... Это невосполнимая утрата для всей нашей полицейской семьи", - пишет пресс-служба полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновцах случилась стрельба из автомата возле школы - при задержании извращенца погибла полицейская.

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