Обесточены насосные станции водоканалов, повреждены дома. Подробности обстрела Днепропетровской области
Ночью в Днепропетровской области от обстрелов РФ пострадали Криворожский и Никопольский районы.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Там серьезные разрушения.
Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадх и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.
Продолжаются восстановительные работы.
В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и полиция.
Никопольский район российские войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.
Направили на Марганецкую и Красногригорьевскую громады до 60 снарядов.
Повреждены жилые дома. Без пострадавших.
Напомним, что из-за ночного удара РФ часть Кривого Рога осталась без света и воды.
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