Ночью в Днепропетровской области от обстрелов РФ пострадали Криворожский и Никопольский районы.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Там серьезные разрушения.

Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадх и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Продолжаются восстановительные работы.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и полиция.

Никопольский район российские войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Направили на Марганецкую и Красногригорьевскую громады до 60 снарядов.

Повреждены жилые дома. Без пострадавших.

Напомним, что из-за ночного удара РФ часть Кривого Рога осталась без света и воды.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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