По Никополю этой ночью выпустили более 40 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Фото: Резниченко

РФ снова усиленно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области этой ночью. В Никополе ранен 47-летний мужчина.

Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко.

Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой. Тяжелее всего было в Никополе, куда прилетели более 40 снарядов.

Обстрел вызвал несколько пожаров, с которыми уже справились пожарные.

В городе пострадало почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света, энергетики уже работают.

Обстрел Никополя 16 октября

Обстрел Никополя 16 октября

Обстрел Никополя 16 октября

Отметим, что Никополь находится под ежедневными обстрелами. Вчера ночью войска РФ выпустили по городу более 50 снарядов.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ.  Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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