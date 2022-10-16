РФ снова усиленно обстреливала Никопольский район Днепропетровской области этой ночью. В Никополе ранен 47-летний мужчина.

Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко.

Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой. Тяжелее всего было в Никополе, куда прилетели более 40 снарядов.

Обстрел вызвал несколько пожаров, с которыми уже справились пожарные.

В городе пострадало почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света, энергетики уже работают.

Отметим, что Никополь находится под ежедневными обстрелами. Вчера ночью войска РФ выпустили по городу более 50 снарядов.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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