В Донецке с утра 16 октября произошел прилет рядом со зданием бывшей мэрии, со стороны парка кованых фигур.

Об этом пишут местные паблики.

Снаряд попал в автостоянку, сообщили назначенные Россией "власти".

С утра шли сообщения, что дым поднимался со стороны проспекта Панфилова.

Накануне были сообщения о работе ПВО над городом.

Ещё один прилет был в Киевском районе города, его последствия уточняются.

Напомним, что вчера в Донецке сообщили о сильном обстреле микрорайона Текстильщик, умерла женщина.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.