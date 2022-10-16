Центр Донецка попал под обстрел. Над городом поднимается густой дым. Фото
В Донецке с утра 16 октября произошел прилет рядом со зданием бывшей мэрии, со стороны парка кованых фигур.
Об этом пишут местные паблики.
Снаряд попал в автостоянку, сообщили назначенные Россией "власти".
С утра шли сообщения, что дым поднимался со стороны проспекта Панфилова.
Накануне были сообщения о работе ПВО над городом.
Ещё один прилет был в Киевском районе города, его последствия уточняются.
Напомним, что вчера в Донецке сообщили о сильном обстреле микрорайона Текстильщик, умерла женщина.
Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.
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