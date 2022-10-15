Донецкий микрорайон Текстильщик (юго-запад города) сегодня пережил сильный обстрел, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, попадания пришлись на улицу Петровского.

Кроме того, обстрелам подвергся Куйбышевский район, наиболее близкий к фронту.

Последствия обстрела Донецка. Фото: телеграм-каналы

Напомним, на днях в соцсетях сообщали, что в Донецке ударили по школе в Калининском районе, в результате чего был разрушен спортзал и выбиты окна.

Также сообщалось, что недавно паблики сообщали о прилете в микрорайоне Мирный в Донецке.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.