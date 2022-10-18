Глава Днепропетровской облрады Николай Лукашук рассказал о ситуации в области после утреннего обстрела, из-за которого возникли перебои со светом и водой.

По словам Лукашука, две ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры в Днепре, был пожар, есть серьезные повреждения.

В Днепре из-за обстрела 57-летний мужчина ранен осколками, он в больнице в состоянии средней тяжести. В городе повреждены три десятка жилых домов, школы, детские сады.

Днем без света остались некоторые громады Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского и отдельных районов Днепра. Громады области еще остаются обесточенными.

В Криворожском районе на вражеском снаряде взорвался трактор. Водитель поражений не получил.

Напомним, ночью 18 октября россияне обстреляли Днепропетровщину, повредив агропредприятие и ЛЭП, тысяча семей осталась без света.

По объекту энергетической инфраструктуры Днепра россияне нанесли два удара, есть серьезные повреждения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.