Патрульные Киева оперативно задержали потенциальных грабителей. Сегодня, 13 октября, на линию 102 поступило сообщение о грабеже на Оболонском проспекте.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева на аккаунте службы в Фейсбук.

На месте происшествия заявитель сообщил патрульным, что к нему подошли два человека, сбили с ног, избили и, отобрав мобильный телефон, скрылись. Мужчина указал полицейским направление движения обидчиков.

Правоохранители оказали гражданину необходимую медицинскую помощь и начали обследовать территорию.

"Через несколько минут неподалеку от места происшествия патрульные обнаружили схожих по описанию граждан. Один из мужчин, увидев, что к ним приближаются инспекторы, выбросил что-то в траву. Выяснилось, что это был мобильный телефон заявителя", - уточняет пресс-служба в публикации.

По данным правоохранителей, ими были задержаны двое 18-летних мужчин.

"К слову, задержанные не отрицали свою вину, вели себя вызывающе, а свои действия называли развлечением", - пояснили полицейские.

В полиции уточняют, что мужчинам грозит ответственность по ч. 4 ст. 186 (грабёж, совершенный в условиях военного положения) УКУ, который карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, сегодня стало известно, что в Винницкой области подорвали автомобиль полицейского. Правоохранители рассказали, что злоумышленнику грозит пожизненный срок.