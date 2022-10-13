В четверг, 13 октября, около семи утра в Винницкой области произошел взрыв. На капот автомобиля офицера полиции положили взрывчатку.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел в городе Казатин. Утром полицейский как раз собирался на работу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, это не первая за последнее время ситуация с пострадавшими полицейскими за последнее время. Ранее мы писали, что в Черновцах произошла стрельба из автомата возле школы - на месте происшествия погибла 22-летняя патрульная полицейская, чей экипаж выехал на задержание мужчины, который обвинялся в развращении несовершеннолетних.

Позже потупила информация, что правоохранители задержали мужчину, убившего полицейскую в Черновцах. Его застрелили при задержании, поскольку он пытался применить оружие.