В Таиланде как минимум 31 человек погиб в результате нападения бывшего полицейского на детский центр. Стрельба произошла в районе На Кланг провинции Нонг Буа Лампху.

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным данным, убийца, вооруженный огнестрельным оружием и ножами, напал на детей во время тихого часа и затем скрылся.

Среди погибших были не только дети, но и взрослые.

Местные СМИ сообщают, что нападавший также покончил с собой и своей семьей.

Напомним, что недавно в результате стрельбы в школе Окленда (штат Калифорния) пострадали от 3 до 5 человек. Полиция полагает, что стрельбу могли устроить три человека. Их ищут.

"Неизвестные на автомобиле подъехали к школьному кампусу, произвели выстрелы, а затем уехали, сообщили свидетели полиции. В связи со стрельбой учеников эвакуировали", - рассказали свидетели произошедшего.

А незадолго до этого в школе российского Ижевска стрельбу устроил 34-летний выпускник, одетый в футболку со свастикой. Погибло 15 человек, большинство из них дети.

Одноклассники ижевского стрелка вспоминают, что в детстве он был "тихий, даже терпила".