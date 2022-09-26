Одноклассники Артема Казанцева, который устроил стрельбу в школе №88 Ижевска, убив 15 человек, рассказали о его личности.

Об этом сообщают российские СМИ.

Один из знакомых стрелка заявил, что Казанцев "был тихим, даже терпилой".

Женщина, которая училась с Казанцевым в параллельном классе, заявила, что он "был скромным, не привлекал внимание".

По ее словам, среди погибших есть учителя, которые преподавали во время ее учебы в школе (то есть, могли быть учителями и Казанцева тоже).

Напомним, Казанцеву 34 года, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По последним данным, от стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек, из них 11 - дети, большинство - младшеклассники. Ранены 22 ребенка и двое взрослых. В школу Казанцев пришел с арсеналом, на который нанес отсылки к другим терактам в школах.

За 20 минут до стрельбы другая местная школа получила на электронную почту предупреждение о подготовке теракта от некого "Тамерлана". Он заявил, что "этот день будет лучшим" в его жизни и он намерен совершить суицид.

"Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", - написал отправитель.

Был ли автором письма Казанцев - неизвестно.