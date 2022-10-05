Мужчина, убивший вечером 4 октября 22-летнюю полицейскую в Черновцах, умер при задержании. Он открыл огонь и правоохранители в ответ также применили оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Ему было 53 года, он уроженец Крыма, был зарегистрирован в Житомирской области, сообщили в полиции.

Также в сети появилось видео задержания злоумышленника (18+):

Напомним, в понедельник вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу возле школы №27 на улице Воробкевича на окраине Черновцов. Это случилось после того, как туда на вызов о развращении несовершеннолетних прибыл экипаж полиции.

Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Сообщалось, что от рук злоумышленника погибла 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин. Ее напарника Александра Гуцула госпитализировали.

5 октября правоохранители сообщили о задержании мужчины, убившего 22-летнюю полицейскую в Черновцах.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре полиция задержала банду во главе с курьером, которая отобрала у мужчины $350 тысяч.