Российские силовики задержали в оккупированном Херсоне сотрудника украинского МВД, обвинив его в передаче украинским спецслужбам координат жилого дома, по которому 2 сентября был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Задержанным оказался майор полиции Владимир Великосельский, начальник отдела материально-технического обеспечения областного главка МВД.

По его словам, он был уверен, что в общежитии, координаты которого он передал, проживали сотрудники полиции.

"Незадолго до того, как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский. Он занимает должность замначальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в городе Херсоне, на данный момент он в Херсоне отсутствует, находится на подконтрольной Украине территории. Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции", - сказал Великосельский на допросе.



Он добавил, что отметил дом на картах Google и скинул координаты сотруднику украинской спецслужбы в мессенджере. Через несколько дней по дому нанесли удар.



"Я боялся за свою жизнь, потому что на территории Херсона работают разные группы, которые пытаются убить действующих сотрудников полиции, а также людей, которые сейчас представляют "власти" города Херсона", - говорит сотрудник МВД.

По его словам, денег за это он не получал.



Великосельский также заявил, что представитель украинской спецслужбы просил его передать список личного состава херсонского ГУ МВД, но это задание он выполнить не смог, поскольку такой информацией не обладал.

Напомним, 2 сентября назначенные Россией "власти" Херсона утверждали, что в городе нанесен удар по многоквартирному жилому дому, есть погибшие и пострадавшие. В нанесении удара обвинили Украину. Местные СМИ писали, что в доме могли проживать в общежитии в общей сложности около 200 человек, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ. Также проходила информация, что в доме были расквартированы "кадыровцы".

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