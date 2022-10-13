Появились подробности вечернего ДТП на Крещатике, где на главной транспортной артерии украинской столицы не разминулись два автомобиля.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, который также опубликовал видео с камер наблюдения..

"Женщина-водитель автомобиля "Джип" совершила проезд на запрещенный красный сигнал светофора на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого, в результате чего столкнулась с авто "Ауди", водитель которого поворачивал налево со встречной полосы движения на зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия внедорожник "Джип" перевернулся и ударился в электроопору. Пострадавшие водители и пассажир "Джипа" доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, это не первое ДТП за сегодня. Ранее на перекрестке в Каменском столкнулись автобус и легковой автомобиль. "Страна" публиковала видео момента ДТП.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.