Полицейские Киева устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали 23 пассажира маршрутного такси. Авария произошла сегодня, около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе. На место происшествия немедленно выехали следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции, патрульные полицейские и скорая медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не соблюдал безопасную дистанцию ​​и въехал в двигавшееся впереди маршрутное такси. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору наружного освещения.

В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницы.

28-летний водитель легковушки задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины и помещен в изолятор временно содержания.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как писала "Страна", в Киеве на улице Набережно-Рыбальской ограничивается до 13 октября движение транспорта.

Также "Страна" писала, что ГБР начало расследование по факту ДТП с участием Зеленского в центре Киева.