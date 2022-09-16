Вечером в четверг, 15 сентября, во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля. В результате погибли четыре человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Киев - Чоп" в городе Броды около 20:00. Там столкнулись военный автомобиль и "Фольксваген". В результате погибли четверо пассажиров "Фольксвагена". Среди них семилетний ребенок. Телесные повреждения получили водитель и еще трое пассажиров авто, среди которых дети 4 и 6 лет. Их доставили в больницу.

По данным полиции, водитель военного авто не пострадал.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП, возвращаясь из освобожденной Харьковской области. Это произошло в центре Киева. В результате президент серьезных травм не получил. Пострадал водитель автомобиля, который врезался в кортеж. Ему оказали помощь и передали медикам.

Мы писали о том, что ГБР начало расследование по факту ДТП с участием Зеленского в центре Киева. Подробностей правоохранители пока не приводят.