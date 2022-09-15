В Киеве на улице Набережно-Рыбальской ограничивается до 13 октября движение транспорта.

Об этом сообщают в КГГА.

Причина - перекладывание инженерных сетей.

"Работы выполняют в крайнем левом ряду в направлении центра на участке от проспекта Владимира Ивасюка до улицы Электриков", - сообщают в КГГА.

После прокладки коммуникаций дорожники обустроят новое асфальтовое покрытие, сообщают столичные власти.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в конце августа Рада снова разрешила тратить деньги на строительство дорог. В Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7669, которым вновь позволяется тратить деньги на строительство дорог. Документ убирает норму о том, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов.

"Короче, открывают возможность снова строить дороги вместо отправить деньги на армию", - прокомментировал тогда законопроект народный депутат Ярослав Железняк.

Также мы писали, что Укрзализныця возобновила транспортное сообщение между Харьковом и деоккупированной Балаклеей и запустила рельсовый автобус между городами.