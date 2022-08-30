Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7669, которым вновь позволяется тратить деньги на строительство дорог.

Документ убирает норму о том, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов.

"Короче, открывают возможность снова строить дороги вместо отправить деньги на армию", - прокомментировал законопроект народный депутат Ярослав Железняк.

До войны из бюджета шли миллиарды гривен ремонт дорог в рамках проекта Владимира Зеленского "Большая стройка". В СМИ часто писали о том, что этот проект стал коррупционной кормушкой. Власти эти обвинения отрицали

Напомним, мы писали, что комитет Рады одобрил доработанный законопроект по возвращению акцизов на топливо.

Ранее мы рассказывали, как Кабмин подал в парламент законопроект №7689 о дерегуляции. В нем предлагалось отменить целый список разрешительной документации для самых разных отраслей: от нетрадиционной медицины до дорожного строительства.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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