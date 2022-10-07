В Киеве СБУ задержала представителей организации "Патриоты за жизнь", которой руководил экс-нардеп Илья Кива. Им вручили подозрения по ч.2 ст.307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Также, по данным СБУ, задержанные занимались "провокациями" на массовых мероприятиях и обеспечивали "физическую поддержку".

В группу входили 12 человек. По данным СБУ, они должны были "оказывать оккупационным силам поддержку в случае захвата Киева".

"Но после бегства Кивы его сообщники решили организовать наркобизнес для получения дополнительной прибыли", - сообщают в СБУ.

Отметим, подозрения ведомство вручило только по статье, связанной со сбытом наркотиков.

Как писала "Страна", Илью Киву объявили в международный розыск, ему грозит 15 лет тюрьмы за госизмену и пропаганду войны в Украине.

Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что хотел бы застрелить Киву.

Напомним, 15 марта Илью Киву лишили мандата депутата Рады, он попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство и политубежище.