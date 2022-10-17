Прокуратура Киева обратилась в суд, чтобы заставить балансодержателей привести убежища в Киеве в состояние готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Телеграм-канале.

"В целях обеспечения защиты жизни и здоровья жителей столицы во время вооруженной агрессии со стороны российской федерации против Украины органы прокуратуры столицы обратились в суд с исковыми заявлениями об обязательстве балансодержателей привести в состояние готовности защитные сооружения", - пишут в прокуратуре.

Согласно информации пресс-службы, на балансодержателей и владельцев защитных сооружений гражданской защиты на законодательном уровне возложена обязанность по содержанию, контролю и техническому обслуживанию этих сооружений во время всего периода их использования.

В то же время, по данным прокуратуры, во время проверок состояния содержания защитных сооружений органами прокуратуры совместно с органами ГСЧС Украины установлено, что ряд хранилищ в разных районах города Киева не готовы полноценно выполнять свои функции.

"Сооружения находятся в аварийном состоянии и не могут использоваться для защиты работников предприятий и пациентов медицинских учреждений от средств массового поражения. Для обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей, а также побуждения балансодержателей должным образом выполнять возложенные на них обязанности органами Киевской городской прокуратуры в октябре 2022 года заявлено в окружной административный суд города Киева 8 исков к субъектам хозяйствования и коммунальным медицинским учреждениям Киева с требованием привести защитные сооружения гражданской защиты в состояние готовности к использованию по назначению", - указывают правоохранители.

В пресс-службе также информируют, что в настоящее время продолжается надлежащая работа органов столичной прокуратуры, направленная на устранение нарушений в сфере гражданской защиты.

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