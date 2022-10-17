Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он, вероятно, первый министр иностранных дел, который обратился к заседанию совета министров иностранных дел Евросоюза из бомбоубежища из-за воздушной тревоги, которая продолжалась в момент его обращения.

Об этом дипломат написал в своем Твиттере.

"Попросил о дополнительной противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников", - заявил Кулеба, добавив, что девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным.

Позже информацию о том, что Кулеба выходил на связь из бомбоубежища, подтвердил и верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк после обстрела Киева дронами-камикадзе назвал Иран прямо ответственным за убийства украинцев.

А Боррель сообщил, что ЕС ищет доказательства участия Ирана в российско-украинской войне.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран усиленно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба", - анонсировал он.