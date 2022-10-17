Глава Нацполиции Игорь Клименко призвал украинцев не публиковать фотографии с серийными номерами сбитых дронов-камикадзе. Таким образом РФ сможет отследить успешность запуска этих орудий.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Враг выпускает такие дроны по соответствующим объектам и будет знать, куда и какой дрон попал. Поэтому максимально эти номера должны быть закрыты, чтобы мы могли скрыть от врага информацию об успешности или неуспешности попадания в цель", - пояснил Клименко.

Также журналист Павел Кащук сегодня сообщил, что эти дроны полностью автономны. То есть летят по изначально заданной траектории без возможности управления в процессе полета. Поэтому россияне массово запускают их по разным направлениям, а потом по фотографиям в соцсетях с помощью серийных номеров отслеживают, какая траектория оказалась удачна, и могут повторить запуск.

Ранее в МВД сообщили, что войска РФ сегодня выпустили по Украине 42 дрона, 36 из них были сбиты.

Также мы публиковали инфографику, как распознать БПЛА и защититься от дрона-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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