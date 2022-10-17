Появилось еще одно видео утренней стрельбы патрульных полицейских по дронам в Киеве.

В итоге беспилотник упал в нескольких десятках метров от полицейских.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев по возможности сбивать дроны-камикадзе из собственного оружия.

Однако вскоре глава МВД Денис Монастырский призвал этого не делать и просто сообщать в полицию, если заметили дрон.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.