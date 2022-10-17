В "Укроборонпроме" анонсировали "украинский ответ" иранским дронам-камикадзе "Шахидам", которые каждый день атакуют Украину.

Об этом сообщила пресс-служба концерта на своей странице в Facebook.

Компания заявляет, что завершает разработку нового украинского беспилотника с дальностью полёта в 1000 км и весом боевой части - 75 кг.

Напомним, утром 17 октября дроны-камикадзе летели на Киев с юга через всю Украину, удалось сбить 37 единиц.

Как сообщалось, сегодня под ударом иранских беспилотников оказался Киев. Три человека погибли, еще четыре ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома, который атаковали дроны-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.