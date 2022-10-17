Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что число погибших в результате утреннего обстрела Киева дронами-камикадзе увеличилось до трех человек.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Еще четыре человека пострадали, а спасти из-под завалов жилого дома удалось 19 человек.

Работы по ликвидации последствий прилета продолжаются.

Из-за атаки "Шахидов" оказался почти полностью разрушен жилой дом в Шевченковском районе.

Ранее мы публиковали фото, как из-под завалов этого дома достали выжившую пенсионерку и тело погибшего.

Также из-под завалов дома спасли кота Филю.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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