В Киеве из-под завалов дома спасли кота Филю. Фото, видео
В Киеве, который с утра 17 октября атаковали дроны-камикадзе, из-под завалов обрушенного дома спасли кота.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Также он опубликовал фото спасенного животного.
Кота зовут Филя. По данным корреспондента "Страны", кота забрала ветеринарная служба.
Напомним, ранее в Киеве под завалами разрушенного дома нашли тело погибшего.
Вместе с тем, из-под завалов достали выжившую пенсионерку.
Сегодня россияне запустили по Украине 40 дронов, 30 из них летели на Киев, пять достигли своих целей.
Мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на столицу Украины.
Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.
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