В Киеве, который с утра 17 октября атаковали дроны-камикадзе, из-под завалов обрушенного дома спасли кота.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Также он опубликовал фото спасенного животного.

Кота зовут Филя. По данным корреспондента "Страны", кота забрала ветеринарная служба.

Напомним, ранее в Киеве под завалами разрушенного дома нашли тело погибшего.

Вместе с тем, из-под завалов достали выжившую пенсионерку.

Сегодня россияне запустили по Украине 40 дронов, 30 из них летели на Киев, пять достигли своих целей.

Мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на столицу Украины.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.