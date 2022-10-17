Днем в понедельник, 17 октября, в Киеве продолжают разбирать завалы в жилом доме на Жилянской, который сегодня атаковали с утра дроны-камикадзе.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На фото видны обрушения жилого дома, на месте много спасателей и других соответствующих служб.

Также в ГСЧС показали фото с разборами завалов атакованного жилого дома.

Напомним, в Киеве, который сегодня атаковали дроны-камикадзе, зафиксированы четыре прилета.

Как сообщили в МВД, россияне запустили по Украине 40 дронов, 30 из них летели на Киев, 5 достигли своих целей.

На данный момент известно о трех погибших, четырех пострадавших. Спасатели также достали из-под завалов пенсионерку и кота.

Также сообщалось, что в МВД призвали украинцев по возможности сбивать дроны-камикадзе из собственного оружия.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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