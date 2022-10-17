Появились фото и видео, как спасатели разбирают завалы разрушенного в результате удара дома в Киеве
Днем в понедельник, 17 октября, в Киеве продолжают разбирать завалы в жилом доме на Жилянской, который сегодня атаковали с утра дроны-камикадзе.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
На фото видны обрушения жилого дома, на месте много спасателей и других соответствующих служб.
Также в ГСЧС показали фото с разборами завалов атакованного жилого дома.
Напомним, в Киеве, который сегодня атаковали дроны-камикадзе, зафиксированы четыре прилета.
Как сообщили в МВД, россияне запустили по Украине 40 дронов, 30 из них летели на Киев, 5 достигли своих целей.
На данный момент известно о трех погибших, четырех пострадавших. Спасатели также достали из-под завалов пенсионерку и кота.
Также сообщалось, что в МВД призвали украинцев по возможности сбивать дроны-камикадзе из собственного оружия.
Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.
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