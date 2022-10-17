Советник Офиса президента Алексей Арестович с утра шутит на тему стрельбы по "Шахидам", которыми сегодня атаковали Киев и другие украинские города.

Так, в одном из постов он потроллил фото мужчины с ружьем, которого приняли за стрелка по дронам (на самом деле фото было сделано еще в прошлом году).

"Так, давайте внесём ясность. Ружьё - мое, но стреляет Антон Геращенко. Я снимаю. Сергей Лещенко снимает меня, а Михаил Подоляк - его. Разом до перемоги!" - написал он.

Также он пошутил о стрельбе из автоматов по "Шахидам".

"Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие. Я тоже хотел стрельнуть, но не успел", - написал он.

Напомним, что в МВД призвали украинцев по возможности сбивать дроны-камикадзе из собственного оружия.

А глава ведомства Денис Монастырский сообщил, что россияне запустили по Украине 40 дронов. Тридцать из них летели на Киев, и только пять достигли своих целей.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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