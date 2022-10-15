Советник Офиса президента Алексей Арестович ответил на фразу секретаря СНБО Алексея Данилова "а кто такой Арестович" в интервью телеканалу "Мы-Украина".

"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.

Напомним, в начале сентября Данилов в интервью "1+1" нелестно отозвался о советнике Офиса президента Алексее Арестовиче. В ходе беседы о том, что Киев был "под максимальным контролем" в первые дни вторжения российских войск телеведущая Наталья Мосийчук отметила, что Арестович бы "поспорил по этому поводу".

Данилов на это заявил: "Арестович это кто? У меня Арестович не работает, я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все что угодно. Но я точно понимаю, как это происходило и как оно было".

Напомним, ранее Арестович сообщил, что ВСУ отбросили российские войска на одном из участков под Бахмутом.

По словам Арестовича, в ближайшее время атаки Украины с территории Беларуси не будет.

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