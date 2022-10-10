Сегодня ночью возможно продолжение утренних обстрелов.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Калибрами" будут работать из акватории Черного моря. Будут работать по энергетической инфраструктуре, нормальный "второй этап" в кавычках: разведали цели, которые хотят поразить, и захотят поразить дальше", - сказал Арестович.

Он также напомнил, что пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит.

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