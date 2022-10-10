"Будут работать "Калибрами". Арестович допустил новые массированные ракетные удары РФ сегодняшней ночью
Сегодня ночью возможно продолжение утренних обстрелов.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
"Калибрами" будут работать из акватории Черного моря. Будут работать по энергетической инфраструктуре, нормальный "второй этап" в кавычках: разведали цели, которые хотят поразить, и захотят поразить дальше", - сказал Арестович.
Он также напомнил, что пренебрегать сигналами воздушной тревоги не стоит.
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