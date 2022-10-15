Украинские военнослужащие провели успешную контратаку под Бахмутом и отбросили войска РФ на одном из участков в этом направлении. Сообщения россиян о том, что наступление проводили они, а не ВСУ - неправда.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На каком именно участке фронта были отброшены войска России, Арестович не стал уточнять, так как Генеральный штаб ВСУ об этом еще не заявлял.

"Были определенные подвижки в районе Сватового. Российские части пытались контратаковать - получили люлей, никуда не пошли. Под Бахмутом наши контратаковали, отбросили. Наши контратаковали, выбросили их в одном месте. Пока не говорим в каком именно, потому что Генштаб ВСУ пока не заявлял", - рассказал Арестович.

На линии Горловка-Марьинка все по-прежнему, добавил он.

Вместе с тем, в телеграм-каналах публикуют поле битвы под Бахмутом, на который наступают российские войска. Съёмки велись с украинской стороны.

Напомним, 13 октября в "ДНР" заявили о захвате двух населенных пунктов к югу от Бахмута - Иванграда и Опытного. Также российские телеграм-каналы писали о боях в районе Дамбы в южной части Бахмута.

Подробно о боях вокруг города мы рассказывали в нашем итоговом обзоре.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.