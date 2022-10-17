Глава МВД Денис Монастырский призвал граждан с оружием не пытаться сбивать дроны-камикадзе самостоятельно.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он сообщил, что в центре Киева действительно был сбит дрон из стрелкового оружия.

"Но фактически вероятность сбития является чрезвычайно малой, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять (по дрону - Ред.), превышает вероятность сбить", - сказал он.

Он обратился к горожанам, которые владеют оружием, с призывом не стрелять по дронам между многоэтажными домами из пистолета или карабина.

"Потому что это может привести к травмированию и беде большей… Полицейские в центре действительно открывали огонь, так как видели, что дроны один за одним пролетали. Один из дронов действительно был сбит", - сказал Монастырский.

Вместо этого он призвал сообщать в полицию о любом перемещении дронов.

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