Глава МВД Денис Монастырский заявил, что россияне сегодня атаковали Украину 42-мя дронами, 36 из которых были сбиты.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Монастырский заявил, что в направлении Киева двигалось 30 беспилотников, 25 из которых были сбиты.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырской заявил, что сегодня по территории Украины запустили 40 дронов. 30 из них летели на Киев, большинство удалось сбить. Пять дронов достигли своих целей.

Также сообщалось, как распознать БПЛА и защититься от дрона-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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