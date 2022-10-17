Министерство внутренних дел (МВД) публикует инфографику, как распознать БПЛА и защититься от дрона-камикадзе.

Соответствующая инфографика обнародована в телеграм-канале МВД.

Там говорится, что дрон летает со звуком, похожим на звук работы бензопилы или двигателя мопеда,

В случае обнаружения дрона в МВД призывают оставаться в укрытиях, находиться как можно дальше от админзданий и стратегических объектов.

Напомним, ранее глава МВД призвал украинцев с оружием не пытаться сбивать дроны-камикадзе самостоятельно. Вместо этого он призвал сообщать в полицию о любом перемещении дронов. Перед этим советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал сбивать "Шахиды" из стрелкового оружия.

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