Жилой дом в Киеве, который сегодня разрушил российский дрон-камикадзе, не подлежит восстановлению. 16 семей потеряли свои квартиры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"16 семей, насколько я знаю, находились в этом доме. Дом разрушен полностью и не подлежит восстановлению. Почти ничего не осталось от этого дома, несущие конструкции разрушены", - заявил Кличко.

Кличко также сказал, что людей, которые лишились жилья в результате сегодняшней атаки, размещают в отелях и предоставляют временное жилье, а также рассматривают возможность предоставить пострадавшим постоянное новое жилье.

Напомним, в Киеве под завалами разрушенного дома нашли тела четверых погибших.

Вместе с тем, из-под завалов достали выжившую пенсионерку и кота.

Мы публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе на столицу Украины.

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