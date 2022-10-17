Силы ПВО сбили три ракеты, летевшие на Киев - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сбили три ракеты, летевшие на столицу Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные в другие области Украины", - заявил Арестович.

Отметим, на данный момент по всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Напомним, утром россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали Киев. Иранские беспилотники летели на столицу с юга через всю Украину, удалось сбить 37 единиц.

Как сообщалось, три человека погибли, еще четыре ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома, который атаковали дроны-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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