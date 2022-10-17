Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк после обстрела Киева дронами-камикадзе назвал Иран прямо ответственным за убийства украинцев.

Об этом он написал в Twitter.

"Иран несет ответственность за убийства украинцев. Страна, угнетающая собственный народ, теперь дает российским монстрам оружие для массовых убийств в самом сердце Европы. Вот что значит незаконченные дела и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций недостаточно", - заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшнего удара иранским дроном по жилому дому погибла молодая семья киевлян.

Всего на данный момент известно о четверых погибших.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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