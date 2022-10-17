ЕС ищет доказательства участия Ирана в российско-украинской войне. Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, пишет "Экономическая правда".

По словам Борреля, министры обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба", - сказал он.

Также Боррель заявил о необходимости продолжать поддержку Украины.

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношение Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и в дальнейшем", - сказал он.

Также Боррель выразил надежду, что будет принято решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.

Как писала "Страна", 16 октября в ответ на слухи о поставках из Ирана ракет России в Израиле предложили снабжать оружием Украину.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что Иран намерен поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля". По данным издания, 18 сентября официальные представители Ирана отправились в РФ для согласования условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

А американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".