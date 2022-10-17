Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а весь остальной мир - с джунглями, которые могут совершить вторжение в этот сад, если не поддерживать с ними диалог.

Об этом Боррель сказал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе. Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад. Садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен", - сказал дипломат.

По его словам, "садовники" наоборот должны открыться миру и взаимодействовать с ним.

"Европеец должен гораздо больше взаимодействовать с остальным миром, в противном случае он вторгнется в нас посредством разных путей и способов", - пояснил Боррель.

Глава Евродипломатии добавил, что сообщество не может "выжить как исключение" и закрыться от мира. Европе необходимо поддерживать другие страны, которые находятся в тяжелом положении, сказал Боррель.

Ранее мы писали, что Жозеп Боррель пригрозил уничтожить всю российскую армию в случае ядерного удара по Украине.

Также "Страна" сообщала, что Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин ждет, когда придет "Генерал Мороз", поскольку Россия и предыдущие войны выигрывала с его помощью.