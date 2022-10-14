Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в "ВКонтакте" заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о потенциальном ответе Запада на ядерный удар России.

Из ответа Борреля Медведев сделал вывод, что "западные страны не собираются погибать за Украину, а потому отвечать будут аккуратно и взвешенно".

Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой".

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", написал Медведев.

Напомним, ранее в своем выступлении Шольц назвал войну Путина против Украины частью "большого крестового похода" против Запада.

В свою очередь, Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".

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