Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины - часть "большого крестового похода" против Запада.

Такое заявление он сделал в сегодняшней речи на саммите прогрессивного управления в Берлине, сообщает Handelsblatt.

"Владимир Путин и его помощники очень ясно дали понять: эта война идет не только за Украину.

Они считают свою войну против Украины частью более крупного крестового похода, крестового похода против либеральной демократии", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ определили новую "красную линию" в своих отношениях с Западом, связанную с Украиной.

Также мы писали, что Путин раскритиковал Запад за "неоколониальную политику" и объявил о борьбе "за большую историческую Россию".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ.

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