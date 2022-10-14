На днях на встрече послов стран Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель произнес программную речь о геополитических перспективах.

Он заявил, что Европа вместе со всем миром вошла в эпоху "радикальной неопределенности", и дал своё осмысление этому процессу и перспективам.

Старого мира больше нет - вот основной посыл главного евродипломата.

"Процветание Европы основывалось на дешевых энергоносителях из России", - заявил Боррель.

Вторая составляющая Европейского процветания - китайский рынок: "Китайские рабочие с их низкими зарплатами сделали гораздо большее для сдерживания инфляции в Европе, чем все центральные банки вместе взятые".

"То есть наше процветание основывалось на России и Китае", - сделал вывод Боррель.

Но теперь "Россия и Китай уже не являются теми, кем они были для нашего экономического развития".

Еще одной проблемой Боррель видит делегирование Европой вопросов безопасности американцам, но "кто знает, что произойдет через два года или даже в ноябре" - то есть после выборов Конгресса и президента США.

"Больше не существует мира, в котором США заботятся о нашей безопасности", - считает представитель ЕС и предлагает Европе самой заниматься этим вопросом.

Но нужно уменьшать зависимость и в других областях. Например, Боррель задался вопросом, что будет с поставками сжиженного газа из Америки, если там к власти придут силы, не столь дружественные европейцам.

Или другой пример.

"Что будет, если завтра у нас не будет кобальта или редкоземельных материалов, поступающих из ДР Конго, Южной Америки, Афганистана? А они для нас так же критичны, как нефть и газ", - отметил представитель Евросоюза.

Боррель констатировал, что "мир вошел в беспорядочную многополярность" (кстати, это созвучно заявлениям Владимира Путина о том, что мир снова становится многополярным). Стержнем этого процесса еврочиновник считает конкуренцию США и Китая, которая будет менять структуру мира.

На этом моменте верховный представитель ЕС сделал примечательный акцент: суть этой конкуренции не в демократии (что официально декларируют на Западе).

"С нашей (западной - Ред.) стороны очень много авторитарных режимов, поэтому мы не можем сказать: "Мы демократии". Это будет ложь", - сказал Боррель.

Среди новых полюсов мира он назвал Турцию, Индию, Бразилию, ЮАР, Мексику и Индонезию. Он считает, что весь этот "глобальный Юг" будет играть свою игру, потому что в нынешних мировых элитах он не представлен, хотя имеет высокую численность населения и экономический вес. Причем в мировых кризисах эти страны винят Запад.

Кроме того, Боррель признал: в Европе многие не верили, что Россия нападет на Украину. И также не верили, что Украина сможет оказывать сопротивление столь успешно, как это сейчас происходит.

"Мы также не предполагали, что Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы. Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен прочесть эту речь. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", - сказал Боррель.

Одним из важнейших трендов Боррель видит рост авторитаризма, национализма и "политики идентичности" (вопреки западной унификации). В том числе поэтому европейская модель многими "уже не воспринимается – по культурным, историческим и экономическим причинам".

В новых условиях миссию Европы Боррель сформулировал таким образом: "Мы должны объяснить, что существует связь между политической свободой и качеством жизни. В нашей части мира есть сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности, но остальной мир не таков. И мы должны попытаться объяснить, что демократия, свобода, политическая свобода – это не то, что можно обменять на экономическое процветание или на социальную сплоченность, эти вещи должны идти вместе. Иначе наша модель не работает".

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