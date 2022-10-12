Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вторжение РФ в Украину нельзя оправдать тем, что НАТО якобы не выполнило свои обещания перед Москвой.

Его цитату приводят российские государственные СМИ.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья с хорошими намерениями, оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнило обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", - сказал Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

Отметим, что в сети пока доступно его выступление только на испанском языке.

Под "невыполненными обещаниями", вероятно, понимаются заявления о том, что американцы обещали Михаилу Горбачёву в начале 90-х годов не расширять НАТО на восток.

Боррель также сказал, что защищая Украину, Европа "обороняет себя" и заявил о "многочисленных обязательствах" ЕС перед Киевом.

"Они варьируются от финансовых до военных и экономических. И так и должно продолжаться", - заявил он.

Напомним, что ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг утверждал, что НАТО никому не обещал не расширяться на восток.

А в Госдепе говорили, что расширение НАТО на восток не нарушает данных в девяностые обещаний.

Накануне войны Путин говорил, что военно-технический ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным.