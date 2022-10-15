Европейский союз в ближайшее время объявит о новой программе подготовки 15 тысяч украинских военных. Об этом сообщает сразу несколько западных СМИ.

Так, американское издание Politico пишет со ссылкой на дипломатические источники, что решение об этом будет принято уже в понедельник, а обучение может начаться в течение месяца. О том же говорят агентство Associated Press и журнал Spiegel.

Программа будет координироваться из Брюсселя. Большинство военнослужащих (около 12 тысяч) пройдут обучение в Польше, а еще 3 тысячи получат специальные навыки в Германии (уточняется, однако, что эти цифры могут измениться в зависимости от потребностей Украины).

Источники журнала Spiegel сообщают, что Германия будет обучать украинцев на специальном полигоне, где отрабатываются действия в боевой обстановке, там также пройдут подготовку украинские инженеры, медики и другие специалисты.

Как писала "Страна", еще десять тысяч украинских военных прошли обучение в Британии и скоро отправятся на фронт.

По данным Welt, ЕС развернет в Польше и Германии полигоны для обучения 15 тысяч украинских военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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