Израиль отреагировал на слухи о поставках иранских ракет в Россию. До последнего времени израильское правительство воздерживалось от поставок оружия в Украину.

Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай предложил своему правительству начать оказывать военную помощь Украине - сравнимую с той, какую она получает от США или НАТО.

"Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте", - написал Шай в Твиттере.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что Иран намерен поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля". По данным издания, 18 сентября официальные представители Ирана отправились в РФ для согласования условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

А американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".